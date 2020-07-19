Держгеокадастр виконає свої зобов’язання щодо забезпечення учасників АТО та ООС землею

Про це повідомив голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко

“Ми передамо громадам землю, адже вона повинна належати народу, а не чиновникам. Крім того, учасники бойових дій на Сході, що отримали відповідні накази на отримання ділянок у режимі безоплатної приватизації, отримають їх відповідно до меморандумів про співпрацю з ветеранськими організаціями. Всі заяви про те, що хтось хоче позбавити учасників АТО їхнього законного права на безоплатну приватизацію – чистої води маніпуляція”, – наголосив Роман Лещенко на пресконференції під час роз’яснення позиції Держгеокадастру стосовно планів передачі земель державної власності органам місцевого самоврядування.

У Держгеокадастрі зазначають, що на сьогодні у межах першочергового забезпечення реалізації права на безоплатну приватизацію ветеранам АТО надано ділянки загальною площею 235 тис. гектарів.

Источник: gur.gov.ua

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