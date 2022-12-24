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Держкомтелерадіо звернеться до Google щодо заборони розповсюдження російської пропагандистської літератури

Держкомтелерадіо звернеться до Google щодо заборони розповсюдження російської пропагандистської літератури

Держкомтелерадіо ініціював звернення до корпорації Google з вимогою видалити (блокувати) із її сервісів російської пропагандистської літератури та недопущення її повторного розміщення. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Комітету.

Деталі

Повідомляється, що протягом року було встановлено 181 випадок незаконного розповсюдження видавничої продукції з використанням сервісів Google Книги та GooglePlay корпорації Google.

«У зв’язку з цим, Держкомтелерадіо ініціював звернення до корпорації Google з вимогою видалити (блокувати) із сервісів Google відповідну інформацію та забезпечити недопущення її повторного розміщення», - йдеться у повідомленні.

Також Комітет виявив ще 45 пропагандистських видань антиукраїнського змісту, які були внесені до переліку видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Крім того, як повідомили у Держкомтелерадіо, було ініційовано застосування персональних санкцій до 23 юридичних осіб держави-агресора (20 видавництв та 3 веб-порталів, які найбільше доклалися до випуску та розповсюдження пропагандистської літератури антиукраїнського змісту).

«З метою попередження правопорушень Держкомтелерадіо надіслав Інтернет-магазину «BizLit», ТОВ «Видавництво «Моноліт» та ТОВ «Видавництво «Моноліт Бізз» листи із роз’ясненням чинного законодавства щодо розповсюдження видавничої продукції», - додали у Комітеті.

Джерело: unn.com.ua

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