Держприкордонслужба долучилася до підготовки Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року

З 6 по 16 липня 2020 року пройшла низка стратегічних сесій у форматі on-line, організованих Міністерством соціальної політики України, спільно з Канадським проектом SURGe та Структурою ООН Жінки в Україні.

Метою проведених заходів була підготовка нового Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року.

До участі в обговоренні у відеорежимі долучилися представники міністерств, центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, міжнародних і громадських організацій, експерти та експертки з ґендерних питань.

Представники Державної прикордонної служби України, в межах компетенції, взяли участь в обговоренні нового Національного плану дій в частині, що стосується визначення стратегічних, операційних цілей та завдань, зокрема, щодо посилення участі жінок в ухваленні та прийнятті рішень у секторі безпеки та оборони, забезпеченні належними інфраструктурними та матеріально-технічними умовами служби, захисті жінок та дівчат від всіх форм насильства в мирний час та в умовах збройного конфлікту, створення дієвого інституційного механізму імплементації питань жінок, миру та безпеки, організація фахової підготовки кадрів, забезпечення навчання особового складу, підвищення рівня обізнаності серед персоналу сектору безпеки та оборони з питань миру, жінок та безпеки, в тому числі питання розбудови інституційної культури.

Новий Національний план дій «Жінки, мир, безпека» має базуватися на принципах відкритості та прозорості, рівності та недискримінації, цілісності, конкретності та забезпеченні своєчасного реагування на нові виклики. Загальною метою нового Національного плану визначено створення умов для забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у подоланні конфліктів, встановленні миру, протидія безпековим викликам та системній протидії ґендерно зумовленому насильству та насильству, пов’язаному з конфліктом.

Источник: dpsu.gov.ua

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