Держсекретар назвав пріоритети зовнішньої політики США: подробиці

Державний секретар США Ентоні Блінкен виступив з промовою про нову стратегію зовнішньої політики Сполучених Штатів. Він наголосив, що адміністрація Байдена планує відновити лідерство американської дипломатії у світі, налагодити відносини із союзниками та гідно протистояти своїм опонентам, у тому числі Китаю, Росії та Ірану, повідомляє «Голос Америки».

Ентоні Блінкен заявив, що в зовнішній політиці США пріоритетом буде дипломатія, а не військові втручання. Але при цьому зазначив: Сполучені штати впевняться, що мають найсильніші збройні сили в світі. “Наша здатність бути ефективними дипломатами не останнім чином залежить від сили нашого війська”, заявив Ентоні Блінкен.

Крім цього, Ентоні Блінкен виділив вісім основних цілей нової адміністрації США.

Перша — подолати COVID-19 та посилити глобальну охорону здоров’я.

Друга — відвернути економічну кризу та побудувати стабільнішу та більш інклюзивну глобальну економіку.

Третя — оновити міць демократії в США, а відтак у світі.

Четверта — створити гуманну та ефективну систему імміграції.

П’ята — пожвавити відносини із союзниками та партнерами.

Шоста — подолати кліматичну кризу та стимулювати використання “зеленої енергетики”.

Сьома — забезпечити лідерство США в сфері технологій.

Та насамкінець — вирішити “найбільше геополітичне випробування 21 століття” — відносини з Китаєм.

Однак голова Держдепу наголосив: це далеко не повний список.

“У списку відсутні деякі важливі елементи. Це не означає, що вони для нас неважливі, чи що ми не будемо тяжко працювати над їх вирішенням. Я з нетерпінням чекаю, щоб викласти плани щодо інших критично важливих фрагментів нашої зовнішньої політики найближчим часом. Але ці пріоритети, про які я сьогодні згадав — найбільш термінові”, — сказав Ентоні Блінкен.

Державний секретар наголосив, що зовнішні питання та дипломатія нероздільно пов’язані із вирішенням внутрішніх проблем та національною безпекою США.

“Всі ці питання — одночасно і внутрішні, і зовнішні. І ми маємо ставитись до них саме так, інакше ми зазнаємо невдачі. Подолання Ковіду означає вакцинацію людей в США і закордоном. Очолення глобальної економіки означає правильні інвестиції в США і спротив несправедливим торговельним практикам Китаю та інших. Вирішення змін клімату означає інвестування в стійкість та зелену енергетику в США, і очолення глобальних зусиль зі зменшення вуглецевого забруднення в світі. Більш, ніж будь-коли в моїй кар’єрі чи може навіть у житті, відмінності між внутрішньою та зовнішньою політикою просто відпали”, — сказав Ентоні Блінен.

Блінкен запевнив, що американські санкції проти Росії, введені за захоплення Криму, діятимуть, доки Росія не змінить свою політику. США ніколи не визнають претензії Росії на анексію Криму, наголосив Блінкен і закликав Росію негайно зупинити окупацію, звільнити політичних в‘язнів та припинити агресію на сході України.

Источник: sprotyv.info

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