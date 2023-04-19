Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив підтримку Україні в час підготовки до контрнаступу

"Зараз, коли Україна готується розпочати контрнаступ, щоб повернути свою землю, звільнити свій народ на окупованих територіях, зупинити ракети, бомби та безпілотники, які щодня падають на мирне населення, ми підтримуємо Україну", — сказав він за підсумками міністерської зустрічі G7 у Японії.

Блінкен також привітав спільну заяву "Сімки", в якій багато уваги приділено підтримці України.

"І коли незмінні голоси, очолювані росією, яка програє свою загарбницьку війну, говорять про уникнення ескалації або закликають Україну припинити повернення власної території, ми нагадаємо світові хто агресор, а хто жертва.

У кого 20% території окупували ворожі війська, чиї діти зникають, а мирних жителів залишають у братських могилах", — наголосив він.

Джерело: https://t.me/znua_live/89146

Новости портала «Весь Харьков»