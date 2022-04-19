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Держспецзв'язку обіцяє доступ до Starlink усім охочим

Держспецзвязку обіцяє доступ до Starlink усім охочим

В Україні наразі використовувати термінали для доступу в Мережу від компанії SpaceX можуть лише об’єкти критичної інфраструктури, держава працює над унормуванням використання супутникових терміналів Starlink усіма охочими.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Масове використання супутникового інтернету Starlink може частково впливати на роботу радіорелейного обладнання українських військових. Тому використання терміналів для доступу в мережу від компанії SpaceX споживачами, окрім об’єктів критичної інфраструктури, наразі обмежене», - наголосили у відомстві.

Зазначається, що для зняття обмежень потрібно провести розрахунки та низку досліджень, які продемонструють, наскільки робота терміналів на частотах, які вони використовують, може вплинути на роботу інших користувачів. Після підтвердження безпеки використання терміналів Starlink вони можуть бути допущені до масового використання.

Держспецзв'язку зазначає, що розпорядження Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) дало змогу використовувати обладнання для доступу до супутникового інтернету на об’єктах критичної інфраструктури, від яких залежить нормальне функціонування держави та життя тисяч українців.

У Держспецзв'язку наголошують, що про будь-які штучні заборони і обмеження у користуванні інтернетом за допомогою Starlink не йдеться. Усі громадяни й бізнес дістануть можливість доступу до супутникового інтернету після завершення всіх необхідних процедур.

НЦУ та Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку вже проводять відповідну роботу і завершать її найближчим часом, запевнили у Держспецзв'язку.

Starlink — це глобальна супутникова система для доступу до інтернету у важкодоступних куточках Землі. Вона працює через розташовані на орбіті супутники. Такий інтернет забезпечує швидке й безперебійне з'єднання, його не можна відключити або зламати.

Як повідомляв Укрінформ, засновник компанії SpaceX Ілон Маск відповів згодою на прохання віце-прем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового інтернету.

Источник: ukrinform.ua

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