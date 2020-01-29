Держстат не змінюватиме своїх даних без проведення офіційного перепису населення

Держстат не буде змінювати статистичні дані через оприлюднені оцінки кількості населення в Україні без проведення офіційного перепису населення.

Про це сказав міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі ток-шоу “Свобода слова”.

“Держстат зараз не буде змінювати свої статистичні дані. Ця інформація є (дані, щодо кількості населення — ред), це довідкова інформація, і ми її використовувати можемо, щоб оцінити, наприклад, рівень ВВП, але міністерство економічного розвитку не буде проводити розрахунки (згідно з оприлюдненою інформацію про кількість населення — ред)”, — сказав Милованов.

Міністр відзначив, що також для проведення перепису населення треба звернути увагу на проведення методології дослідження.

“Я за те, що треба проводити (перепис населення — ред), але треба думати, що і як”, — додав він.

Источник: newsua.one

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