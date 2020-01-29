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Держстат не змінюватиме своїх даних без проведення офіційного перепису населення

Держстат не змінюватиме своїх даних без проведення офіційного перепису населення

Держстат не буде змінювати статистичні дані через оприлюднені оцінки кількості населення в Україні без проведення офіційного перепису населення.

Про це сказав міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі ток-шоу “Свобода слова”.

“Держстат зараз не буде змінювати свої статистичні дані. Ця інформація є (дані, щодо кількості населення — ред), це довідкова інформація, і ми її використовувати можемо, щоб оцінити, наприклад, рівень ВВП, але міністерство економічного розвитку не буде проводити розрахунки (згідно з оприлюдненою інформацію про кількість населення — ред)”, — сказав Милованов.

Міністр відзначив, що також для проведення перепису населення треба звернути увагу на проведення методології дослідження.

“Я за те, що треба проводити (перепис населення — ред), але треба думати, що і як”, — додав він.

Источник: newsua.one

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