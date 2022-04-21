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Детали последнего пакета санкций США против россии

Детали последнего пакета санкций США против россии

Самое важное – это ограничения для бизнеса, имеющего дело с криптовалютой. В пресс-релизе Минфина сообщается, что ведомство впервые «назначило компанию по добыче виртуальной валюты». Речь об одном из крупнейших операторов дата-центров для майнинга криптовалют BitRiver и 10 его российских «дочек».

Также Госдеп США ввел визовые ограничения для 635 граждан России, которые «причастны к подавлению инакомыслия в России и за рубежом, причастны к деятельности, угрожающей территориальной целостности Украины, а также причастны к нарушениям прав человека в тюрьмах и места неофициального содержания под стражей в подконтрольных России районах Донбасса Украины».

Еще 3 российских чиновников получили визовые ограничения «за причастность к грубым нарушениям прав человека и 17 лиц, ответственных за подрыв демократии в Беларуси».

Также под санкционный удар попала «глобальная сеть из более чем 40 физических и юридических лиц, возглавляемую российским олигархом Константином Малофеевым». Плюс коммерческий банк Транскапиталбанк.

Источник: https://t.me/truexanewsua/42689

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