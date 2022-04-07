Детали Закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине

Про ленд-лиз. Утро началось с хорошей новости – Сенат США принял законопроект (https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/all-info) S.3522 «Закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине».

Все уже написали о том, что:

- это первое подобное решение США со времен Второй мировой войны;

- документ позволит президенту США обходить бюрократические препятствия для принятия решений о доставке оружия в Украину;

- для вступление закона в силу надо, чтобы его проголосовал Конгресс. Это, кстати, может состояться уже сегодня, поскольку с пятницы конгрессмены не будут заседать в пленарном режиме следующие две недели

- законопроект предлагает считать любую «российскую кибератаку» на объекты инфраструктуры Украины «вооруженным нападением» и в числе возможных поставок в рамках ленд-лиза рассматриваются «кибервозможности» США.

Давайте остановимся на деталях. Законопроект предполагает предоставление президенту США расширенных полномочий по заключению соглашений с украинскими властями по поставкам вооружений «для защиты населения Украины от российского военного вторжения и для других целей». По сути, на президента США не будут распространяться ограничения, в случае если он решит (а он решит!) предоставить оружие Украине.

Посмотрим, как будет работать закон на примере танка.

1. Отменяются пятилетнее ограничение на предоставление ленд-лиза. То есть, танк можно было отдать в аренду на пять лет, после чего он должен быть возвращен. Теперь танк будет передан на весь необходимый Украине срок, то есть, до победы.

2. Отменяется положение, которое позволяло США отозвать предоставленную военную помощь в любое время: танк можно было вернуть тогда, когда вдруг решили Штаты. Например, у них поменялись отношения с врагом Украины и все танки в срочном порядке должны быть возвращены. Теперь этого пункта нет.

3. Отменяется требование, согласно которому принимающая сторона должна согласиться оплатить все расходы США, понесенные при аренде предметов обороны. Раньше танк надо будет вернуть, но, в случае имеющихся повреждений оплатить, скажем, стоимость погнутого дула. Теперь починку дула можно не оплачивать).

4. Отменяется положение, позволяющее Конгрессу США запрещать передачу определенных предметов обороны. Президент может передать танк сам, без согласия конгрессменов.

Кстати, важное уточнение по срокам действия закона. В нем говорится (https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/6753), что у президента развязаны руки в предоставлении военной помощи Украине до тех пор, пока «(1) не прекратится конфликт, начавшийся с аннексией Россией Крымской области Украины в 2014 году (лично я читаю это так – полномочия действуют до возвращения оккупированных территорий, включая Крым), и (2) Россия не сократит количество своих вооруженных сил на восточной границе Украины до показателя 1 марта 2021 года».

Источник: telegram

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