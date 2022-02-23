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Детей в школах Харькова учат, как вести себя в чрезвычайных ситуациях (ФОТО)

Детей в школах Харькова учат, как вести себя в чрезвычайных ситуациях (ФОТО)

Уроки безопасности совместно проводят спасатели, полицейские и представители «Красного креста».

На уроке безопасности в спортивном колледже 22 февраля побывал корреспондент МГ «Объектив».

«В частности, рассмотрели вопросы пожарной безопасности, как действовать при возникновении пожара, как действовать при любой чрезвычайной ситуации. Ознакомили присутствующих студентов и учащихся с макетами и другими видами опасных предметов. Рассказали и показали, как действовать при обнаружении этих взрывоопасных предметов», — рассказал начальник сектора работы со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

Детей в школах Харькова учат, как вести себя в чрезвычайных ситуациях (ФОТО)

К таким урокам также привлекают волонтеров из «Красного креста», которые учат детей оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при каких-либо внештатных ситуациях.

«Очень важно уметь оказывать первую помощь. Это может случиться с любым человеком и в любое время, поэтому такие навыки очень полезны как в личной жизни, так и в рабочей», — говорит инструктор по первой помощи общества «Красного креста Украины», член отряда быстрого реагирования Елизавета Мацогора.

Детей в школах Харькова учат, как вести себя в чрезвычайных ситуациях (ФОТО)

Такие уроки в школах Харькова и области проводятся ежедневно и не только для учеников, но и для учителей и администрацией учебных заведений, так как именно от их правильных действий при возникновении ЧП зависит будущий масштаб происшествия.

Источник: objectiv.tv

Автор: Николь Костенко

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