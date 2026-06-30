Дев’ятьох рятувальників Харківщини відзначили державними нагородами

Президент України відзначив дев’ятьох працівників Харківського гарнізону Державної служби України з надзвичайних ситуацій державними нагородами. Серед нагороджених – четверо рятувальників, які отримали орден «За мужність» III ступеня, та п’ятеро, яких нагородили посмертно.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Орденом «За мужність» III ступеня нагороджено працівників Харківського гарнізону Державної служби України з надзвичайних ситуацій Максима Бритика, Руслана Новохатського, Ігоря Шкатова та Олександру Щебілову.

Ще п’ятьох рятувальників – Дмитрія Бойка, Вадима Зінченка, Миколу Деркача, Сергія Маковецького та Данила Тіщенка – президент України нагородив посмертно.

Нагороди присуджено за особисту мужність, самовідданість і бездоганне виконання службового обов’язку.

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