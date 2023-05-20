Девиз сейчас у Кремля – пересидим и это

Скупые, как сообщение Совинформбюро об оставлении Ржева, строчки ТАСС о том, что «цена газа в Европе опустилась ниже $350 за 1 тыс. куб. м впервые с 7 июня 2021 года», остались в целом не замеченными и быстро растворились в информационном потоке. Они не вызвали особенного ажиотажа у публики, увлеченно подсчитывающей метры, отвоеванные Пригожиным в Бахмуте. А зря - на мой взгляд, это более серьезное поражение Кремля, чем даже отступление под Киевом, Харьковом и Херсоном. Это крах плана «В».

План «А» сводился к «хапку». Ведь с самого начала было понятно, что это не война с Украиной, а война с Западом за Украину. Собственно, этого никто никогда и не скрывал. Идея состояла в том, чтобы победить НАТО до того, как оно успеет понять, что с ним уже воюют. Очень, кстати, по-питерски: типа, пока мы спорим два часа, сгорела наша колбаса. Вы возмущены? Понимаем. Но Украины больше нет, так что давайте считаться с этой новой «геополитической реальностью». Не вышло, и пришлось выдумывать на ходу (точнее по ходу) план «В».

План «В» оказался таким же гениальным, как и план «А». В конечном счете, он свелся к нетривиальной идее «заморозить» Европу, заставив ее отказаться от поддержки Украины, чтобы после этого можно было снова вернуться к плану «А». Собственно, скупые строчки ТАСС как раз и фиксируют, что и план «В» отправился вслед за планом «А» в личный архив «путинских побед». Сейчас в действие вступает план «С».

План «С» - традиционно русский (в духе времени). Он называется «Операция «Авось»». Авось победит Трамп и все отменит. Авось Залужный, наконец, ошибется и попадет в какой-нибудь из расставленных русским Генштабом капканов. Авось у украинцев взыграет ретивое и они сами «снесут» Зеленского и принесут победу Путину на блюдечке с голубой каемочкой. Да мало ли что хорошего может произойти, если ничего не делать? Как сказал поэт: подождать – значит дело знать, в промедлении - благодать…

В чем прелесть плана «С»? В том, что он сказочный. Для его исполнения ничего не надо специально придумывать. Надо только сидеть у проруби, как волк в известной русской сказке, опустив хвост в воду, и ждать, пока поймается рыбка. Большая (Киев) или хотя бы маленькая (обрубок Херсона). Мы видели, как один за другим были биты путинские козыри (вторая армия мира, первая газовая империя). Теперь остался один-единственный козырь, но зато верный: многотерпение русского народа.

Девиз сейчас у Кремля – пересидим и это. В принципе, этот третий план точно не хуже двух предыдущих. Проблема в том, что, если и он провалится, то никакого другого плана уже быть не может. Ну разве что убиться.

Джерело: facebook.com

Автор: Владимир Пастухов

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