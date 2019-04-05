ДФС дотримується зобов’язань за міжнародними договорами

Державна фіскальна служба працює в рамках чинного законодавства, стоїть на захисті економічних інтересів держави, сприяє розвитку бізнесу, інвестиційного клімату та постійно знаходиться в активному діалозі з усіма бізнес-асоціаціями та суб’єктами господарювання.

ДФС та в.о. Голови Олександр Власов виконали всі зобов’язання в рамках Мирової угоди між Державою Україна та компаніями Філіп Морріс Інтернешнл Інк. (США), Філіп Морріс Глобал Брендс Інк. (США), Філіп Морріс Брендс Сарл (Швейцарія), ПрАТ Філіп Морріс Україна (Україна), підписану 31 січня 2019 року. 22 березня були скасовані податкові повідомлення рішення, які, нагадаємо, були виписані ще у червні 2016 року.

Акцентуємо увагу на тому, що Україна та ДФС, зокрема, дотримується своїх зобов’язань за міжнародними договорами України, поважає та сприяє розвитку як українського бізнесу, так і компаній з іноземними інвестиціями.

ДФС працює над спрощенням процедур адміністрування. І, зокрема, з учасниками тютюнового ринку активно обговорює запровадження електронної системи контролю за обігом підакцизних товарів Е-акциз.

Источник: sfs.gov.ua

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