ДФС перейматиме досвід Поліції м.Лондона щодо боротьби з ухиленням від оподаткування та протидії корупції

ДФС та Академія розслідування економічних злочинів Поліції м.Лондона обмінюватимуться досвідом у напрямі боротьби з ухиленням від сплати податків та боротьби з корупцією. Про це сьогодні домовилися в.о. Голови ДФС Олександр Власов та Перший заступник Голови ДФС Сергій Білан під час зустрічі з координатором та тренером навчальної програми Академії Ієном Сейлсом та Дейвідом Алдосом. У зустрічі також взяли участь офіцер зв’язку з питань Податкової та Митної служби Її Величності Раян Сміт та представники Посольства Великої Британії в Україні.

За словами Олександра Власова, фіскальна служба завжди відкрита до співпраці з іноземними колегами, особливо, якщо це стосується упередження та викриття злочинів та шахрайських схем.

«ДФС приділяє велику увагу протидії митним та податковим правопорушенням. Ми використовуємо аналітичні методи викриття економічних злочинів і досвід наших колег у цьому питанні є досить важливим. Адже тільки спільно можна протидіяти транскордонній злочинності, викривати схеми, у тому числі й міжнародні, й таким чином убезпечувати бюджети наших країн від збитків, яких своїми діями завдають махінатори», – наголосив Олександр Власов.

Він також відзначив, що механізми та передові методи, які застосовує поліція Лондона для викриття порушників та упередження відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, дозволять покращити роботу оперативних ти слідчих органів податкової міліції ДФС.

У свою чергу Перший заступник Голови ДФС Сергій Білан відзначив готовність працівників ДФС ділитися своїм досвідом та напрацюваннями з британськими колегами.

«Наше завдання – викривати злочини та відслідковувати тих злочинців, які ховаються від покарання по усьому світу. Саме тому без допомоги міжнародних колег ми не досягнемо успіху у цьому процесі. Повинна бути налагоджена дієва взаємодія між нашими країнами і фіскальна служба готова бути активним учасником таких взаємовідносин. Посилення такої співпраці дозволить зробити цей напрям більш ефективним», – наголосив Сергій Білан.

За його словами, фахівці ДФС протягом 2018-2019 років вже взяли участь у низці тренінгів, організованих Податковою та митною службою Її Величності з питань щодо портового контролю за контейнерними перевезеннями вантажів та огляду транспортних засобів.

У свою чергу іноземні колеги відзначили співпрацю з ДФС щодо виявлення і припинення контрабанди тютюнових виробів. За їх словами, позитивних результатів неможливо було б досягти без міжнародної взаємодії, а тому співпраця між підрозділами, які займаються викриттям економічних злочинів, має тільки посилюватися.

Варто зауважити, що податковою міліцією ДФС постійно фіксуються факти незаконного виробництва та обігу підакцизних товарів, зокрема, тютюнових виробів. Для упередження та виявлення таких порушень проводиться спецоперація «Акциз». Так, у 2019 році працівниками податкової міліції вилучено з незаконного обігу 7,2 млн пачок тютюнових виробів та 42,2 тонни тютюну на загальну суму 260,1 млн гривень. Припинено діяльність 5 незаконних виробництв тютюнової продукції. Судовими органами прийнято рішення про знищення 228,2 тис. пачок тютюнових виробів на загальну суму 14,8 млн гривень.

У 2018 році було вилучено 9,1 млн пачок тютюнових виробів та 128,3 тонни тютюну на загальну суму 560,8 млн грн, припинено діяльність 8 незаконних виробництв тютюнової продукції.

Координатори навчальної програми Академії розслідування економічних злочинів Поліції м.Лондона, зокрема, зазначили, що розслідування фактів шахрайства та виведення коштів в іноземні юрисдикції є складним та тривалим процесом. Тому завдання їх навчального курсу – максимальне спрощення розслідування таких злочинів, прискорення та досягнення конкретних результатів.

Українські фахівці також запропонували використовувати Національний університет ДФС як майданчик для обміну досвідом та застосовувати ресурси навчального закладу для підвищення фахової підготовки працівників обох країн.

Координатори навчального навчальної програми Академії запропонували фахівцям ДФС взяти участь у двох курсах – «Спеціалізований акредитований курс з протидії корупції та шахрайства» та «Курс з розслідування хабарництва та корупції». Вони проводяться для представників правоохоронних органів України і готують тренерів, які в подальшому адаптуватимуть цей навчальний курс відповідно до роботи та функцій відомства та навчатимуть своїх співробітників.

Учасники курсів змажуть поглибити свої знання щодо розслідування злочинів, що пов’язані з корупцією та шахрайством, покращення оперативного спілкування в організації проведення спільних операцій та слідчих дій, розробки плану розслідування з урахуванням розвитку сценарію справи та визначенням першочергових слідчо-оперативних цілей та мети, розробки слідчих стратегій з метою ефективного розслідування хабарництва тощо.

Співпраця ДФС та Академії розслідування економічних злочинів Поліції м.Лондона буде тривалою. Експерти розглядатимуть потреби у фаховому навчанні співробітників за тим чи іншим напрямом та визначатимуть подальші навчальні курси.

Источник: sfs.gov.ua

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