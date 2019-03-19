ДФС забезпечила 100% оприлюднення наборів даних на Порталі відкритих даних

Державна фіскальна служба України у 2018 році виконала повністю постанову КМУ від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (https://data.gov.ua/blog/vykonannia-postanovy-kmu-835-v-2018-rotsi).

Така інформація оприлюднена на Порталі відкритих даних Єдиного державного веб-порталу відкритих даних (data.gov.ua) у розділі «Новини» (https://docs.google.com/presentation/d/1KWpDlJ0nx-ay_ErUFOGJvHU9I6wPOCDF84XUFtzlUtw/edit#slide=id.g4b5b810c36_0_52).

Нагадаємо, що у лютому 2018 року набрали зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних».

Для ДФС збільшено кількість наборів даних з 33 до 40, які в подальшому були оприлюднені на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (https://data.gov.ua) та на офіційному веб-порталі ДФС (http://sfs.gov.ua/datasets.php?q=) у банері «Відкриті дані».

На сьогодні ДФС постійно здійснює на вказаних інформаційних ресурсах оновлення наборів даних, які закріплені за ДФС.

Источник: sfs.gov.ua

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