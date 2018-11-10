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ДФС запроваджено новий електронний сервіс з дистанційного отримання сертифікатів відкритих ключів

ДФС запроваджено новий електронний сервіс з дистанційного отримання сертифікатів відкритих ключів

ДФС запроваджено новий електронний сервіс, скористатися яким можуть клієнти Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС. Для клієнтів центру, яких на сьогодні майже 1 млн, став доступним новий сервіс Повторного формування сертифікатів за електронним запитом.

«Кожен клієнт нашого акредитованого центру відтепер має змогу самостійно, у режимі 24/7, а головне – дистанційно, протягом 2 – 3 хвилин отримати новий сертифікат, який матиме строк чинності до 2 років», - зазначив в.о. заступника Голови ДФС Євген Бамбізов.

Таким чином, клієнтам центру не потрібно витрачати свій час та особисто відвідувати центр для отримання сертифіката.

Скористатись зазначеним сервісом зможуть виключно клієнти АЦСК ІДД ДФС, які:

мають чинні сертифікати (наприклад, до закінчення строку чинності сертифікатів залишилось декілька днів);

реєстраційні дані власника сертифікатів залишились без змін (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);

особистий ключ клієнта не є скомпрометованим, а пароль захисту до нього відомий лише його власнику.

Для початку використання нового сервісу необхідно завантажити та встановити останню версію безкоштовного програмного забезпечення ІІТ Користувач ЦСК-1, яке розміщено у відповідному розділі веб-сайту АЦСК ІДД ДФС – https://acskidd.gov.ua.

Також для зручності платників податків при користуванні цим новим сервісом фахівцями АЦСК ІДД ДФС розроблено Відеоінструкцію по повторному формуванню сертифіката за електронним запитом, яку можна переглянути на офіційному веб-порталі ДФС.

Источник: sfs.gov.ua

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