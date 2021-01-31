Дія City зменшить податкове навантаження на IT-індустрію та створить нову альтернативу роботі ФОП

Мінцифра створює найзручніші умови для розвитку IT-сфери за допомогою спеціального правового режиму Дія City. Для розробки законопроєкту ми адаптували найкращі світові практики і залучили українських та міжнародних спеціалістів.

На спільній робочій зустрічі Мінцифри та Комітету цифрової трансформації зі стейкхолдерами законопроєктів про Дія City обговорили зміни та опрацювали зауваження, відгуки та пропозиції до проєкту закону №4303.

«Мінцифра — не регулятор та не має наміру ним ставати. Більше того, ми ЗА дерегуляцію та саморегулівну організацію учасників ринку. ІТ — це простір для росту. Наше завдання, як державного органу, гарантувати галузі такі умови, за яких цей ріст можливий. Деколи найкраще, що ми можемо зробити, — мінімізувати втручання». - Олександр Борняков, Заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку ІТ-індустрії

Про зміни, які врахують у законопроєкті №4303-д, розповів народний депутат, заступник голови Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації Єгор Чернєв. Зокрема, передбачається запровадження чіткого та широкого переліку дозволених у рамках Дія City видів діяльності — за виключенням діяльності дата-центрів. При цьому до 10% доходів можна буде отримувати з інших сфер. Крім того, буде скасовано оцінку плану реалізації стартап-проєктів у разі надання їм статусу резидента Дія City.

Також буде зменшено кількість підстав для виключення зі спецрежиму, обмежено організацію резидентів в отриманні інформації щодо бізнесу, максимальний розмір внесків та їх цільове використання.

Розширення застосування ФОП на трудові відносини, як і раніше, визнано неможливим в умовах чинного законодавства, оскільки це суперечить трудовому законодавству України і може призвести до повної втрати прав співробітників.

«Ми хочемо вийти у сесійний зал з максимально збалансованим законопроєктом. Пропозиції, що були надані, будуть враховані у законопроєкті 4303-д, який ми окремо презентуємо та обговоримо з індустрією» - Єгор Чернєв

У заході взяли участь народні депутати, представники бізнесу та бізнес-асоціацій, центральних органів виконавчої влади, Проектного офісу Дія City. Серед них: представники об’єднань бізнесу: Європейська бізнес-асоціація, Асоціація IT Ukraine, Федерація роботодавців України, Американська торгова палата в Україні, Спілка українських підприємців, Українська асоціація венчурного та приватного капіталу (UVCA), Європейська асоціація програмної інженерії (EASE), Асоціація Software Ukraine, Hi-Tech Office Ukraine, а також представники бізнесу, які подавали пропозиції щодо тексту основного законопроєкту №4303.

Источник: thedigital.gov.ua

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