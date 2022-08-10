«Дія» прийматиме заявки про житло, зруйноване рф з 2014 року. Як отримати грошову компенсацію
Українцям, чиє житло було знищене або пошкоджене внаслідок війни з 19 лютого 2014 року, спростили порядок подачі заяви про надання компенсації.
Тепер це можна буде зробити через портал або застосунок «Дія» в розділі «Пошкоджене майно».
Після подачі заяву розгляне спеціальна комісія, що оцінить збитки та ухвалить рішення.
Отримати відшкодування можна у такі способи:
- Грошова компенсація на спецрахунок. Її розмір залежить від ступеню пошкодження.
- Фінансування будівництва нового об’єкту нерухомості, рівноцінного за площею.
- Фінансування будівельних робіт у разі пошкодження житла.
Надати інформацію про житло через «Дію» можна під час воєнного стану або протягом 90 днів з дати його закінчення. Також це можна зробити у ЦНАПі чи за допомогою нотаріуса.
Джерело: https://t.me/spravdi/15061