«Дія» прийматиме заявки про житло, зруйноване рф з 2014 року. Як отримати грошову компенсацію

Українцям, чиє житло було знищене або пошкоджене внаслідок війни з 19 лютого 2014 року, спростили порядок подачі заяви про надання компенсації.

Тепер це можна буде зробити через портал або застосунок «Дія» в розділі «Пошкоджене майно».

Після подачі заяву розгляне спеціальна комісія, що оцінить збитки та ухвалить рішення.

Отримати відшкодування можна у такі способи:

- Грошова компенсація на спецрахунок. Її розмір залежить від ступеню пошкодження.

- Фінансування будівництва нового об’єкту нерухомості, рівноцінного за площею.

- Фінансування будівельних робіт у разі пошкодження житла.

Надати інформацію про житло через «Дію» можна під час воєнного стану або протягом 90 днів з дати його закінчення. Також це можна зробити у ЦНАПі чи за допомогою нотаріуса.

Джерело: https://t.me/spravdi/15061

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