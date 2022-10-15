Дякуємо всім, хто захищає нас на передовій і в тилу. Ми завдячуємо вам життям і свободою

Давайте для початку розберемось, хто командує ЗСУ. Бо у всіх на слуху імена Зеленського та Залужного, дуже обмежено - Сирського. Але імена інших залишаються невідомими більшості.

Хто командує - дізнались, тепер покажемо, чим вони командують. Розписали структуру наших Збройних Сил.

Україну захищають майже 1 мільйон людей, і це не лише ЗСУ. Зібрали всіх разом.

За час з початку вторгнення 30 000 українських воїнів отримали державні нагороди, 6 підрозділів отримали почесні найменування

Захисники і захисниці України щогодини вбивають в середньому 11 окупантів. Вони знищили вже 10 російських генералів. Які ще досягнення наших героїв та героїнь ми будемо пам'ятати?

За час від початку вторгнення захисники та захисниці України знищили понад 15 тисяч (!) одиниць російської техніки та озброєння. Це цілком порівнювано з арміями кількох невеликих країн.

російська зброя на службі України. Вже понад 2000 одиниць російської техніки та озброєння вбивають окупантів. І це лише ті цифри, які відомі за даними відкритих джерел, насправді захопленого більше (але скільки - ніхто публічно не скаже). 8

Безмежно вдячні всім, хто ризикує своїм життям і звільняє Україну. Вдячні і тим, кого з нами більше немає - ми будемо пам'ятати їх.

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