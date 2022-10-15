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Дякуємо всім, хто захищає нас на передовій і в тилу. Ми завдячуємо вам життям і свободою

Дякуємо всім, хто захищає нас на передовій і в тилу. Ми завдячуємо вам життям і свободою

Давайте для початку розберемось, хто командує ЗСУ. Бо у всіх на слуху імена Зеленського та Залужного, дуже обмежено - Сирського. Але імена інших залишаються невідомими більшості.

Дякуємо всім, хто захищає нас на передовій і в тилу. Ми завдячуємо вам життям і свободою

Хто командує - дізнались, тепер покажемо, чим вони командують. Розписали структуру наших Збройних Сил.

Дякуємо всім, хто захищає нас на передовій і в тилу. Ми завдячуємо вам життям і свободою

Україну захищають майже 1 мільйон людей, і це не лише ЗСУ. Зібрали всіх разом.

Дякуємо всім, хто захищає нас на передовій і в тилу. Ми завдячуємо вам життям і свободою

За час з початку вторгнення 30 000 українських воїнів отримали державні нагороди, 6 підрозділів отримали почесні найменування

Дякуємо всім, хто захищає нас на передовій і в тилу. Ми завдячуємо вам життям і свободою

Захисники і захисниці України щогодини вбивають в середньому 11 окупантів. Вони знищили вже 10 російських генералів. Які ще досягнення наших героїв та героїнь ми будемо пам'ятати?

Дякуємо всім, хто захищає нас на передовій і в тилу. Ми завдячуємо вам життям і свободою

За час від початку вторгнення захисники та захисниці України знищили понад 15 тисяч (!) одиниць російської техніки та озброєння. Це цілком порівнювано з арміями кількох невеликих країн.

Дякуємо всім, хто захищає нас на передовій і в тилу. Ми завдячуємо вам життям і свободою

російська зброя на службі України. Вже понад 2000 одиниць російської техніки та озброєння вбивають окупантів. І це лише ті цифри, які відомі за даними відкритих джерел, насправді захопленого більше (але скільки - ніхто публічно не скаже). 8

Дякуємо всім, хто захищає нас на передовій і в тилу. Ми завдячуємо вам життям і свободою

Безмежно вдячні всім, хто ризикує своїм життям і звільняє Україну. Вдячні і тим, кого з нами більше немає - ми будемо пам'ятати їх.

https://t.me/uawarinfographics/1372

Новости портала «Весь Харьков»

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