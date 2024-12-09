Диференційовану систему оповіщення про загрози впроваджують у місті Харкові

Міський голова Ігор Терехов сьогодні, 8 грудня, в ефірі національного телемарафону повідомив, що днями було проведено тестування цієї системи, яке пройшло вдало.

«Тепер ми чекаємо на відповідний дозвіл від військових. Нам дуже важливо розуміти, коли ворожа балістика летить в місто, а коли - в область. Звісно, зараз хтось прислухається до повітряних тривог, хтось ні. Ми розробили таку систему, щоб оповіщення лунали тільки тоді, коли є небезпека саме для Харкова. Тоді люди будуть уважнішими. Крім того, не так часто перериватимуть роботу банки, державні установи, бізнес», - зазначив мер.

Джерело: https://t.me/vekha/100906

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