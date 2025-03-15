Диктатор путін намагається затягнути процес будь-яких мирних домовленостей, – ISW

Диктатор володимир путін не збирається погоджуватися на 30-денне припинення вогню в Україні.

Він намагатиметься затягнути процес будь-яких мирних домовленостей, повідомляється в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише УНІАН.

Зазначається, що Кремль не зацікавлений у припиненні вогню. Замість цього росія хоче затягнути переговорний процес, щоб використати паузу для переозброєння своїх сил.

Аналітики нагадали, що Путін після зустрічі зі спеціальним представником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом говорив про те, що хоче провести телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. За їхніми словами, це останній крок диктатора, спрямований на те, щоб позиціювати Москву і Вашингтон як рівних на світовій арені.

Крім того, у звіті згадується те, що російські джерела нещодавно заявляли, що путін прагне затягнути переговори про можливе тимчасове припинення вогню. Вони впевнені, що його нещодавні публічні заяви узгоджуються з цим.

Засекречені документи розвідки США підтвердили, що путін не відмовляється від своїх планів отримати повний контроль над Україною, наголосили в ISW. Це підтверджують і американські чиновники.

У ISW звернули увагу, що путін під час своїх останніх заяв більше зосередився на словах Трампа про те, що українські війська нібито оточені в Курській області. Аналітики впевнені, що так російський диктатор намагається відвернути увагу від того, що він відмовився від американсько-української ініціативи щодо припинення вогню.

В Інституті вивчення війни додали, що наразі немає жодних геолокаційних доказів того, що російські війська оточили значну кількість українських підрозділів у Курській області. Проте окупанти трохи просунулися до кордону з Україною в цьому регіоні.

Агентство Телевидения Новости