Диктатор зібрався у турне. Прийняти путина зголосилося дві країни

російський диктатор путин відвідає наступного тижня Душанбе (Таджикистан) та Ашхабад (Туркменістан). У столиці Туркменістану пройде Каспійський саміт, у якому президент РФ візьме участь, У Душанбе у путина заплановані переговори з лідером середньоазіатської республіки Емомалі Рахмоном. Про це повідомили в ефірі телеканалу «росія 1».

«Цього тижня путин прилетить спочатку в Душанбе. Великі переговори з президентом Таджикистану Рахмоном: бесіда та робочий обід», – повідомили у програмі «москва. кремль. путин».

Шостий Каспійський саміт пройде в Ашгабаді 29 червня.

Крім того, цього тижня диктатор проведе в москві переговори з президентом Індонезії Джоко Відодо.

Зазначається, що ці поїздки стануть першими закордонними візитами путина від початку війни в Україні.

Источник: glavcom.ua

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