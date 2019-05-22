22.05.2019 19:10
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Дипломат Пристайко - заместитель главы АП Украины
Главу Миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко назначили заместителем Главы Администрации Президента Украины.
Соответствующий указ размещен на сайте АП.
"Назначить Пристайко Вадима Владимировича заместителем Главы Администрации Президента Украины", - говорится в указе.
Напомним, 21 мая новый президент назначил на эту должность заместителя министра иностранных дел Елену Зеркаль, однако она от должности отказалась.
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