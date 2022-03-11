Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:16
Просмотров: 177

Директор ЦРУ вважає, що Путін не має чіткої кінцевої мети у війні з Україною

Президент Росії Володимир Путін погоджується на переговори з Україною з "тактичних причин", бо він не має "чіткої кінцевої мети" свого вторгнення.
Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, виступаючи у комітеті Сенату США.

"З огляду на послужний список Путіна, враховуючи той факт, що він ненавидить діяти, як він вважає, з позиції слабкості, що він повинен визнавати чи сприймати помилки, це ймовірно авантюра для нього", – вважає Бернс.

Він додав, що Путін перетворює Росію на пропагандистську бульбашку, посилюючи вплив державних ЗМІ та придушуючи незалежні. 

"Я не вірю, що він може нескінченно відгороджувати росіян від правди, тим більше що реалії почали «протикати» цю бульбашку. Реалії з убитими та пораненими, що повертаються додому у дедалі більшій кількості. Я не думаю, що він може приховувати правду безкінечно", – наголосив директор ЦРУ.

Источник: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Російські банки різко збільшили видачу карток китайської платіжної системи
Сегодня 17:10    110
ЄС надав Україні перші 300 млн євро із пакету в 1,2 млрд – ЄК
Сегодня 16:51    101
Арестованные $415 млрд резервов РФ пойдут на возмещение ущерба Украине
Сегодня 16:24    152
Звернення міністра оборони Олексія Резнікова
Сегодня 15:54    167
Київстар збільшує допомогу абонентам у роумінгу
Сегодня 15:41    141
Путін наказав допомогти «добровольцям із Близького Сходу» потрапити до «зони бойових дій» в Україні
Сегодня 15:01    185
Звернення Президента Володимира Зеленського. Основні тези
Сегодня 14:42    305
Міжнародні COVID-сертифікати знову можна згенерувати в Дії
Сегодня 14:40    144
Уряд підвищив пенсії військовим у середньому на 800 гривень
Сегодня 14:28    141
Укрпошта відновлює доставку інтернет-замовлень
Сегодня 14:14    158
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 