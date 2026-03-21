Директор ФБР підтверджує, що вони купють дані про місцезнаходження громадян США

ФБР відновило закупівлю величезних обсягів даних та історій місцезнаходження американців для сприяння федеральним розслідуванням, свідчив перед законодавцями директор агентства Каш Патель.

За даними Politico , це вперше з 2023 року, коли ФБР підтвердило, що купує доступ до даних людей, зібраних у брокерів даних, які отримують значну частину своєї інформації, включаючи дані про місцезнаходження, зі звичайних споживчих телефонних додатків та ігор. У той час тодішній директор ФБР Крістофер Рей заявив сенаторам , що агентство купувало доступ до даних про місцезнаходження людей у ​​минулому, але активно їх не купує.

На запитання сенатора США Рона Вайдена, демократа від штату Орегон, чи зобов’яжеться ФБР не купувати дані про місцезнаходження американців, Патель відповів, що агентство «використовує всі інструменти… для виконання своєї місії».

«Ми купуємо комерційно доступну інформацію, яка відповідає Конституції та законам, передбаченим Законом про конфіденційність електронних комунікацій, і це призвело до отримання цінних для нас розвідувальних даних», – свідчив Патель у середу.

Вайден заявив, що купівля інформації про американців без отримання ордера є «обурливим обходом Четвертої поправки», маючи на увазі конституційний закон, який захищає людей в Америці від обшуку пристроїв та вилучення даних.

Коли TechCrunch зв’язався з речником ФБР, він відмовився від коментарів, окрім зауважень Пателя, і не надав відповідей на запитання щодо купівлі агентством комерційних даних, зокрема про те, як часто ФБР отримувало дані про місцезнаходження та від яких брокерів.

Зазвичай урядові установи повинні переконати суддю видати ордер на обшук на основі певних доказів злочину, перш ніж вони зможуть вимагати конфіденційну інформацію про особу від технологічної чи телефонної компанії. Але в останні роки американські установи обійшли цей юридичний крок, купуючи комерційно доступні дані у компаній, які накопичують великі обсяги даних про місцезнаходження людей, спочатку отриманих із телефонних додатків або інших комерційних технологій відстеження.

Наприклад, згідно з документом, отриманим 404 Media , Митна та прикордонна служба США придбала транш даних, отриманих від сервісів торгів у реальному часі (RTB) . Ці технології є ключовими для індустрії мобільної та веб-реклами та збирають таку інформацію, як місцезнаходження та інші ідентифіковані дані, що використовуються для таргетування людей, які переглядають рекламу. Компанії, що займаються спостереженням, можуть спостерігати за цим процесом та збирати інформацію про місцезнаходження користувача, а потім потенційно продавати ці дані брокерам або федеральним агентствам, які прагнуть обійти процес видачі ордера.

ФБР стверджує, що йому не потрібен ордер для використання цієї інформації для федеральних розслідувань; хоча ця правова теорія ще не була перевірена в суді.

Минулого тижня Вайден та кілька інших законодавців внесли двопартійний, двопалатний законопроект під назвою «Закон про реформу урядового нагляду», який, серед іншого, вимагатиме санкціонованого судом ордера, перш ніж федеральні агентства зможуть купувати інформацію американців у брокерів даних.

Джерело: internetua.com

