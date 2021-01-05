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Директор КП "Харьковские тепловые сети" Андреев уволен

Директор КП Харьковские тепловые сети Андреев уволен

Директора КП «Харьковские тепловые сети» Сергея Андреева уволили с должности.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия.

Кто заменит Андреева на посту, должны решить в ближайшее время в горсовете.

Напомним, Андреев был директором КП «Харьковские тепловые сети» с 2003 года.

Он лично и его предприятие неоднократно становились объектами расследования общественных антикоррупционеров и по фактам хищения средств приедприятия было открыто укголовное производство.

 

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