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Директор КП "Харьковские тепловые сети" Андреев уволен
Директора КП «Харьковские тепловые сети» Сергея Андреева уволили с должности.
Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия.
Кто заменит Андреева на посту, должны решить в ближайшее время в горсовете.
Напомним, Андреев был директором КП «Харьковские тепловые сети» с 2003 года.
Он лично и его предприятие неоднократно становились объектами расследования общественных антикоррупционеров и по фактам хищения средств приедприятия было открыто укголовное производство.
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