Директор КП "Харьковские тепловые сети" Андреев уволен

Директора КП «Харьковские тепловые сети» Сергея Андреева уволили с должности.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия.

Кто заменит Андреева на посту, должны решить в ближайшее время в горсовете.

Напомним, Андреев был директором КП «Харьковские тепловые сети» с 2003 года.

Он лично и его предприятие неоднократно становились объектами расследования общественных антикоррупционеров и по фактам хищения средств приедприятия было открыто укголовное производство.

Агентство Телевидения Новости