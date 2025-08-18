Держава
Сегодня 10:29
Просмотров: 70

Дисбаланс економіки рф: цивільний бізнес програв воєнній машині

російську економіку, яка опинилася в глибокій системній кризі, пропаганда замасковує у «позитивні» показники. Ключовим чинником стало різке падіння купівельної спроможності населення через високі процентні ставки. Цивільний сектор перебуває у стагнації: підприємства масово відправляють працівників у неоплачувані відпустки або переводять на неповний робочий тиждень, що призвело до стрімкого зростання прихованого безробіття. Галузі одна за одною звертаються до влади за підтримкою – від вугільної та залізничної до автомобільної промисловості.

Бюджетна ситуація демонструє повний провал фінансового планування. Лише за липень дефіцит федерального бюджету сягнув одного трильйона рублів, при тому, що на весь рік планувалося 1,2 трлн. У підсумку за півтора місяця дефіцит зріс із затверджених 3,8 трлн до майже 5 трлн рублів. Така динаміка не лише підриває макроекономічну стабільність, а й створює додатковий інфляційний тиск, про який відкрито попереджає навіть Центробанк.

Ситуацію ускладнює те, що економіка фактично розділена на дві частини. Військово-промисловий комплекс отримує стабільне й щедре фінансування, не залежить від високих ставок і дорогих кредитів, живучи за рахунок державних контрактів та авансів. Натомість цивільний сектор – основний донор бюджетних надходжень – змушений скорочувати виробництво і персонал, що ще більше виснажує внутрішній ринок. У результаті ресурсна база країни перерозподіляється на користь війни, тоді як виробництво споживчих товарів занепадає.

Джерело: szru.gov.ua

