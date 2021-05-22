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“Дистанционка” неожиданным образом повлияла на результаты ВНО в Харькове

“Дистанционка” неожиданным образом повлияла на результаты ВНО в Харькове

Данные прошлогоднего оценивания качества образования показали углубление разрыва между “лучшими” и “худшими” учениками.

“В прошлом году количество максимальных 200-балльных оценок стало несравнимо больше”, – рассказал директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко в программе “Информационный вечер” на телеканале Simon.

Такой феномен “дистанционки”, по словам Сидоренко, объяснить очень просто. Те выпускники, которые настроены были учиться и качественно готовиться к ВНО, получили для этого время и возможности.

“Один из 200-балльников мне сказал: “Это было очень здорово. Я мог заниматься теми предметами, которые будут мою судьбу решать в будущем. Мне не нужно было тратить время на предметы, по которым я не буду сдавать ВНО”, – рассказал директор ХРЦОКО. – Многие дети говорят, как здорово, что не было олимпиад. Те дети, которые целенаправленно готовятся к поступлению в конкретный вуз, на конкретную специальность, могли ни на что не отвлекаться. И это я уже не говорю о том, что многим из них просто не пришлось тратить время на дорогу в школу – не все живут рядом со школой и ездят через весь город”.

Впрочем, у этой медали есть и обратная сторона. Пока “лучшие” становились “еще лучше”, “худшие” становились “еще хуже”.

“Для тех, кто хотел учиться, это были прекрасные условия. И наоборот, для тех, кто не привык работать самостоятельно, кто нуждался в постоянном контроле и привык существовать в рамках конкретного жесткого режима – этого всего не стало. Там, безусловно, недобрали они этих знаний, особенно, если у родителей не было времени контролировать”, – отметил Сидоренко.

При этом “обострение на полюсах” оценивания не сказалось на “среднем уровне” знаний. “Середняков” осталось примерно то же количество, что и было при обычном, докарантинном, режиме учебы.

Источник: objectiv.tv

Автор: Ксения Ярикова

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