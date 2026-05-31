Дивідендна посуха: санкції та ставки знекровили російський бізнес

Санкційний тиск, висока ключова ставка та підвищення податків зробили своє: російський корпоративний сектор увійшов у 2026 рік у стані керованого колапсу. Три чверті найбільших компаній рф за підсумками 2025 року зафіксували падіння виручки та прибутку або прямі збитки. Дивіденди перетворилися на розкіш, яку більшість уже не може собі дозволити.

Понад половина російських компаній, 53%, повідомила про касові розриви у 2026-му. Для 27% із них це нова реальність. Найболючіше кризу відчули нафтогазовий і сировинний сектори, оптова й роздрібна торгівля та важка промисловість.

«газпром», який ще нещодавно був символом кремлівської фінансової могутності, вдруге поспіль залишить акціонерів без виплат. Востаннє концерн платив дивіденди за перше півріччя 2022 року. Услід за ним від виплат відмовилися «русал» і «алроса», дві ключові компанії в алюмінієвому й алмазному секторах. «русал» не платив дивідендів акціонерам також із першого півріччя 2022 року і не збирається цього робити й за перший квартал 2026-го.

Металургія також не втримується на плаву. «нлмк» і «ммк», найбільші виробники сталі на рф, рекомендували акціонерам забути про виплати за 2025 рік. «нлмк» платив востаннє за підсумками 2023 року.

На ринку нерухомості девелопер «самолет» отримав 2,3 млрд руб. чистого збитку там, де роком раніше був прибуток у 8,2 млрд. Дитячий рітейлер «кораблик», один із найбільших у своєму сегменті, балансує на межі банкрутства, не витримавши боргового тягаря і падіння попиту.

«ростелеком» скоротив 20 тисяч співробітників. Кондитерський холдинг «объединенные кондитеры» позбавився чверті персоналу на тлі падіння продажів. Прибуток «борк-ритейл» обвалився на 90% порівняно з 2024 роком.

«волга автодор» продемонструвала один із найгірших результатів: виручка впала на 96%, а борги перед кредиторами сягнули 3 млрд руб., що в п'ять разів більше за весь річний дохід компанії.

Без дивідендів також залишать акціонерів «магнит», «уралкалий», «селигдар», «fix price», «евротранс», «унипро», «еврoплан» і каршеринговий сервіс «whoosh», який отримав понад 2,9 млрд руб. чистого збитку.

Холдинг «vk», яким керує володимир кірієнко, син заступника глави адміністрації президента сергія кірієнка, взагалі не оприлюднив дані про прибутки та збитки у щоквартальній презентації фінансових результатів. А це означає, що, найімовірніше, чистий прибуток «vk» знову виявився від’ємним.

Джерело: szru.gov.ua

