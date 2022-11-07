Джейк Салливан контактировал с главными помощниками путина, пытаясь предостеречь Москву от применения ядерного оружия

Главный советник президента Байдена по национальной безопасности в последние месяцы провел конфиденциальные беседы с главными помощниками путина, пытаясь снизить риск более масштабного конфликта вокруг Украины и предостеречь Москву от применения ядерного или другого оружия массового поражения — WSJ

(https://www.wsj.com/articles/senior-white-house-official-involved-in-undisclosed-talks-with-top-putin-aides-11667768988)

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан контактировал с Юрием Ушаковым, советником путина по внешней политике. Также он говорил с Патрушевым.

Цель переговоров состояла в том, чтобы защититься от риска эскалации и держать каналы связи открытыми, а не обсуждать урегулирование войны в Украине.

И официальные лица США, и Кремль отказались давать комментарии по поводу переговоров.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/5650

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