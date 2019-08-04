Джерело з МО стверджує про припинення переозброєння ЗСУ десятками підприємств ОПК через не укладення контрактів

Станом на початок серпня Міноборони не уклало контрактів на декілька мільярдів гривень в рамках держоборонзамовлення.

Про це в інтерв’ю інформаційному агентству «Оборонно-промисловий кур’єр» розповів неназваний представник українського військового відомства, повідомляє Defense Express.

За інформацією джерела, йдеться приблизно про 8 млрд грн, через що виконувати держоборонзамовлення для переозброєння війська припинили декілька десятків оборонних підприємств. Також повідомляється, що за низкою угод підприємства ОПК не отримали авансування для виробництва продукції для ЗСУ.

Отже, підсумував співбесідник агенства, ситуацію із виконанням у ц.р. держоборонзамовлення можна вважати «якщо не катастрофічною, то такою, що загрожує виконанню планів переозброєння у поточному році».

Водночас, начальник Управління соціальних виплат Департаменту фінансів Міністерства оборони України Вячеслав Салахов, під час учорашнього брифінгу в АрміяInform стверджував, що Міноборони забезпечено фінансовим ресурсом у повному обсязі та немає проблемних статей.

«Нині отримуємо 100 % асигнувань, передбачених у бюджеті на цей рік, який, нагадаю, з урахуванням змін цього року становить 102,1 млрд грн. За загальним фондом уже виділено 54,2 млрд грн, надходження за спеціальним фондом (з урахуванням залишку минулого року) становлять 1,6 млрд грн», - відзначив Вячеслав Салахов.

«За перше півріччя 2019-го використано вже 49,6 млрд грн, з яких 4 447,5 млн — на закупівлю і модернізацію озброєння та військової техніки (передбачено 10 133,0 млн грн)». – додав він.

Источник: defence-ua.com

Новости портала «Весь Харьков»