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Джо Байден объявил, что если он будет избран президентом, то «тирании Путина придет конец»

Джо Байден объявил, что если он будет избран президентом, то «тирании Путина придет конец»

Бывший вице-президент, а ныне кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опубликовал в своём аккаунте в Twitter видеообращение, в котором призывает американцев скинуться по 5 долларов на борьбу с иностранным вмешательством, сообщает CNSNews. К твиту также прикреплено видео, в котором политик говорит, что русские теперь взялись за него.

«Опять Путин и русские пытаются вмешаться в наши выборы и решить, кто станет президентом, — говорит Байден в видео. — И на этот раз я стал объектом их внимания. Поскольку Путин знает: если я стану президентом Соединённых Штатов, дням его тирании, его попыткам запугать США и страны Восточной Европы придёт конец. Он беспредельщик, такой же как президент (Трамп). И мне известно, что он не хочет, чтобы я стал президентом. Но вот что я вам скажу: когда я стану президентом, всё поменяется».

В завершении видео он обращается к Путину: «Господин Путин, американский народ принимает решение на своих выборах, а не вы».

В самом твите при этом говорится следующее: «Российские Facebook-тролли вернулись. И на этот раз они выступили против моей предвыборной кампании. Мы не можем допустить повторения 2016 года».

Далее Байден призывает делать пожертвования его фонду.

«Внесите свою лепту в виде 5 $ для того, чтобы отправить Путину послание, что на выборах решение принимает американский народ, а не он», — говорится в сообщении, к которому прикреплена ссылка на сайт фонда.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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Темы: выборы, США

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