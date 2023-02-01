Джонсон будет лоббировать поддержку Украины в США — Reuters
Бывший премьер-министр Великобритании и большой друг Украины Борис Джонсон будет лоббировать продолжение помощи Украине среди представителей Республиканской партии США.
На этой неделе Джонсон попытается убедить американцев в необходимости продолжать помогать Украине в войне против России.
Он собирается выступить в частном республиканском клубе в Вашингтоне 31 января, заявил конгрессмен Джо Уилсон, член комитета Палаты представителей по иностранным делам.
Британский политик также должен встретиться с группой сенаторов-республиканцев.
Уже 1 февраля Джонсон обсудит в аналитическом центре Atlantic Council необходимость единства и поддержки Запада для Украины и того, что еще можно сделать против угрозы, которую представляет россия.
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Джерело: https://t.me/c/1226880919/10650