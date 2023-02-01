Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:09
Просмотров: 25

Джонсон будет лоббировать поддержку Украины в США — Reuters

Джонсон будет лоббировать поддержку Украины в США — Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании и большой друг Украины Борис Джонсон будет лоббировать продолжение помощи Украине среди представителей Республиканской партии США.

На этой неделе Джонсон попытается убедить американцев в необходимости продолжать помогать Украине в войне против России.

Он собирается выступить в частном республиканском клубе в Вашингтоне 31 января, заявил конгрессмен Джо Уилсон, член комитета Палаты представителей по иностранным делам.

Британский политик также должен встретиться с группой сенаторов-республиканцев.

Уже 1 февраля Джонсон обсудит в аналитическом центре Atlantic Council необходимость единства и поддержки Запада для Украины и того, что еще можно сделать против угрозы, которую представляет россия.

#Джонсон #помощь

Джерело: https://t.me/c/1226880919/10650

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ГБР проводит обыски у руководства налоговой Киева - источники
Сегодня 09:04    41
Ще один «розіп’ятий хлопчик»: «шоколадний» фейк російської пропаганди
Сегодня 08:59    49
Відтепер закупівлі Міноборони знову стануть прозорими, – Резніков
Сегодня 08:48    54
Харківщина. 1 лютого
Сегодня 08:47    54
У петербурзі хакери вивели на екрани Ермітажу повідомлення про Бучу
Сегодня 08:37    86
Удари по військових об'єктах в Ірані: названо чотири варіанти реакції Тегерана
Сегодня 08:25    98
ISW, 31 января
Сегодня 08:17    81
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.23 орієнтовно
Сегодня 08:07    87
Українські воїни отримають 105 розвідувальних БПЛА Vector
Сегодня 08:04    89
Россия готовится к «максимальной эскалации» - Данилов
Сегодня 08:00    99
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 