Джонсон будет лоббировать поддержку Украины в США — Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании и большой друг Украины Борис Джонсон будет лоббировать продолжение помощи Украине среди представителей Республиканской партии США.

На этой неделе Джонсон попытается убедить американцев в необходимости продолжать помогать Украине в войне против России.

Он собирается выступить в частном республиканском клубе в Вашингтоне 31 января, заявил конгрессмен Джо Уилсон, член комитета Палаты представителей по иностранным делам.

Британский политик также должен встретиться с группой сенаторов-республиканцев.

Уже 1 февраля Джонсон обсудит в аналитическом центре Atlantic Council необходимость единства и поддержки Запада для Украины и того, что еще можно сделать против угрозы, которую представляет россия.

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Джерело: https://t.me/c/1226880919/10650

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