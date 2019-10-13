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Джонсон попросит депутатов поддержать любое соглашение по Brexit - The Times

Джонсон попросит депутатов поддержать любое соглашение по Brexit - The Times

Британский премьер-министр Борис Джонсон попросит парламент поддержать любое соглашения по Brexit, которое он заключит с Европейским союзом в течение 24 часов после саммита ЕС на следующей неделе.

Как сообщает "Европейская правда", об это пишет The Times.

В субботу Джонсон представит предложение о голосовании, в котором попросит депутатов поддержать любое соглашение, которое он заключит с ЕС на саммите 17-18 октября, вместе с условиями закона, обязывающего его просить о продление, если соглашения не будет.

В пятницу Европейский Союз согласился начать интенсивные переговоры с Великобританией, чтобы попытаться выйти из тупика из-за Brexit.

Джонсон ранее выдвинул новые предложения по соглашению, чтобы избежать жесткой границы в Ирландии после Brexit.

В начале этой недели несколько высокопоставленных чиновников ЕС говорили о минимальных шансах на то, что сторонам удастся договориться.

Но в четверг после встречи Джонсона с премьером Ирландии Лео Варадкаром лидеры заявили, что соглашение о Brexit может быть заключено до конца месяца.

Источник: eurointegration.com.ua

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