ДК «Укроборонпром» розпочав перевірку виконання НВК «Іскра» контрактів для Міноборони

Керівництвом Укроборонпрому прийнято рішення провести службову перевірку стосовно ситуації навколо Казенного підприємства «НВК «Іскра», щодо якої поширюється інформація в ЗМІ. Очолив відповідну комісію, за рішенням генерального директора, профільний заступник з виробництва Ігор Фоменко.

«Іскра» є стратегічним для економіки та безпеки держави підприємством та згідно з чинним законодавством не може припинити свою діяльність. Міністерство оборони України не відмовлялось від продукції «Іскра». Наразі існує затримка з виконанням одного з контрактів на замовлення Міноборони, усі обставини якої і покликана встановити перевірка.

Укроборонпром та Міністерство оборони України спільно працюють над вирішенням цієї ситуації, щоб якнайшвидше забезпечити передачу високотехнологічного обладнання до Збройних Сил України.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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