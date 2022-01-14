Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:53
Просмотров: 118

ДК «Укроборонпром» розпочав перевірку виконання НВК «Іскра» контрактів для Міноборони

ДК «Укроборонпром» розпочав перевірку виконання НВК «Іскра» контрактів для Міноборони

Керівництвом Укроборонпрому прийнято рішення провести службову перевірку стосовно ситуації навколо Казенного підприємства «НВК «Іскра», щодо якої поширюється інформація в ЗМІ. Очолив відповідну комісію, за рішенням генерального директора, профільний заступник з виробництва Ігор Фоменко.

«Іскра» є стратегічним для економіки та безпеки держави підприємством та згідно з чинним законодавством не може припинити свою діяльність. Міністерство оборони України не відмовлялось від продукції «Іскра». Наразі існує затримка з виконанням одного з контрактів на замовлення Міноборони, усі обставини якої і покликана встановити перевірка.

Укроборонпром та Міністерство оборони України спільно працюють над вирішенням цієї ситуації, щоб якнайшвидше забезпечити передачу високотехнологічного обладнання до Збройних Сил України.

Источник: ukroboronprom.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Чи потрібно декларувати «ковідну тисячу»?
Сегодня 08:12    83
США та інші міжнародні партнери підтверджують світову підтримку України практичною військовою допомогою протягом усіх восьми років протистояння з Росією (ИНФОГРАФИКА)
Сегодня 07:55    99
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 13 січня 2022 року
Сегодня 06:35    111
Росія ігнорує пропозиції Заходу і шантажує Європу газом. Західні ЗМІ
Сегодня 06:09    157
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    126
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    164
В 2021 году из полиции уволилось более 13 тысяч человек. Глава НПУ рассказал, как повысят зарплату
13.01.2022 09:57    225
Рост тарифа "Укрэнерго" ориентировочно на 10% закроет проблему расчетов с ВИЭ-генерацией – замглавы ОП
13.01.2022 09:33    219
Уряд затвердив порядок проведення “газових аукціонів” для виробників соціально значущих продуктів
13.01.2022 09:10    169
Нафтогаз сплатив 116 млрд грн податків та зборів за 2021 рік
13.01.2022 08:42    153
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 