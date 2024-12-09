Для чого "Орешнік" буде розміщено в Білорусі

(Аналітика від Захід Головне)

Підписаний договір між росією та Білоруссю про взаємну безпеку фактично є добре спланованою пропагандистською операцією.

Новітня ядерна доктрина рф, затверджена путіним 19 листопада, вже містила положення про можливість застосування ядерної зброї у разі агресії проти союзної держави, тому додатковий договір слугує радше інформаційним інструментом демонстрації сили путінського режиму.

Ядерне питання для російської влади є потужним важелем психологічного тиску на Захід. Кожен крок у цій сфері ретельно розрахований на емоційний вплив: погрози застосування тактичної ядерної зброї у разі вступу Швеції до НАТО, потенційне розміщення ядерних засобів у Білорусі як реакція на передачу Україні систем залпового вогню, які теоретично можуть нести ядерне озброєння.

▪️Розміщення "Орешнік" має глибокий стратегічний підтекст. Залежно від технічних характеристик, ця система здатна уразити значну частину або навіть всю територію України. Проте основним адресатом такого кроку є не українська, а західна аудиторія - черговий елемент психологічної війни та демонстрації геополітичних амбіцій.

Характерно, що уся послідовність дій виглядає настільки скоординовано, що видається майже театралізованою: ймовірно, сам путін ініціював прохання Лукашенка про розміщення системи, аби зняти потенційні звинувачення. Білорусь, фактично маріонеткова держава, виконує режисерську волю російської влади. путінська публічна відповідь про можливе розміщення лише в другій половині 2025 року додатково підкреслює штучність та спланованість цієї інформаційної операції.

▪️Таким чином, "Орешнік" у Білорусі - це радше потужний інформаційно-психологічний інструмент, аніж реальна військова необхідність, черговий елемент гібридної війни та маніпулятивної стратегії російської влади.

Джерело: https://t.me/zahid_golovne_ua/45578

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