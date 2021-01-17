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Для фінансування накопичувальних пенсій буде використовуватись частина двох податків - голова соцкомітету ВРУ

Для фінансування накопичувальних пенсій буде використовуватись частина двох податків - голова соцкомітету ВРУ

Глава Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що для фінансування накопичувальних пенсій буде використовуватися частина з податків ЄСВ і ПДФО.

Відзначається, що з єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб на на копичувальны пенсії будут вираховуватись по 2%.

Також за її словами, поки відомо, що система буде працювати через спеціально створений державний орган, який буде адмініструвати накопичувальні рахунки українців.

Третьякова додала, що є домовленість з головою НБУ Кирилом Шевченком, що до другого рівня накопичувальних пенсій допустять банки і банківські депозити і, ймовірно, страхові компанії.

А голосування в першому читанні за закон, що регулює накопичувальні пенсії (№2683д) вона очікує до кінця лютого. "До закінчення п'ятої сесії законопроект приймуть в цілому. Шанси є", - сказала голова комітету.

Источник: epravda.com.ua

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