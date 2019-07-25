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Для отримання електронних довірчих послуг необхідно використовувати нові форми реєстраційних документів

Для отримання електронних довірчих послуг необхідно використовувати нові форми реєстраційних документів

З 1 серпня 2019 року набуває чинності Регламент Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДФС, який оприлюднено на офіційному інформаційному ресурсі надавача https://acskidd.gov.ua.

Також затверджено Договір про надання електронних довірчих послуг та нові форми реєстраційних документів:

- Реєстраційна картка для фізичної особи;

- Реєстраційна картка для юридичної особи;

- Додаток до Реєстраційної картки;

- Заява про зміну статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа;

- Додаток до заяви про зміну статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.

З 1 серпня 2019 року для отримання електронних довірчих послуг всім клієнтам необхідно застосовувати нові форми реєстраційних документів. Форми реєстраційних документів попереднього зразка будуть прийматися відокремленими пунктами реєстрації користувачів Надавача до 31 липня 2019 року включно.

Звертаємо увагу, що нові форми клієнти можуть застосувати вже зараз, не очікуючи 1 серпня.

Переглянути та завантажити актуальні форми реєстраційних документів можливо у розділі «Отримання електронних довірчих послуг» на сайті.

Також повідомляємо, що починаючи з 1 серпня 2019 року клієнти Надавача зможуть отримати електронні довірчі послуги від Надавача виключно на захищені носії ключової інформації.

Перелік суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібний продаж захищених носіїв ключової інформації розміщено на сайті.

Ключі згенеровані на незахищені носії ключової інформації діятимуть до закінчення строку дії кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.

Перейти самостійно з незахищеного носія ключової інформації на захищений носій ключової інформації можливо за допомогою електронного сервісу повторного (дистанційного) формування сертифікатів за електронним запитом.

Источник: sfs.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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