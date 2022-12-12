Для пошуку Пунктів Незламності створено бот-помічник
Україна готується до будь-яких подальших сценаріїв. Для того, щоб люди могли отримати зв’язок, підзарядити гаджети, зігрітися, створено мережу Пунктів Незламності.
А щоб було швидше та зручніше їх знайти – розробили та запустили спеціальний бот-помічник @nezlamnistbot
Тут можна отримати інформацію про:
– роботу пунктів;
– їхні адреси;
– послуги, які там можна отримати.
Важливо! Адреси Пунктів Незламності у населених пунктах, які розташовані поруч з лінією бойових дій, не розголошуються з міркувань безпеки.
Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Харківську та Херсонську області. Інформацію про розташування Пунктів Незламності в цих регіонах можете дізнатися в місцевих органах влади.
Інформація у боті щоденно оновлюється.
На випадок відсутності зв’язку, рекомендують зберегти необхідні адреси або зробити скріншоти.