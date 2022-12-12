Для пошуку Пунктів Незламності створено бот-помічник

Україна готується до будь-яких подальших сценаріїв. Для того, щоб люди могли отримати зв’язок, підзарядити гаджети, зігрітися, створено мережу Пунктів Незламності.

А щоб було швидше та зручніше їх знайти – розробили та запустили спеціальний бот-помічник @nezlamnistbot

Тут можна отримати інформацію про:

– роботу пунктів;

– їхні адреси;

– послуги, які там можна отримати.

Важливо! Адреси Пунктів Незламності у населених пунктах, які розташовані поруч з лінією бойових дій, не розголошуються з міркувань безпеки.

Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Харківську та Херсонську області. Інформацію про розташування Пунктів Незламності в цих регіонах можете дізнатися в місцевих органах влади.

Інформація у боті щоденно оновлюється.

На випадок відсутності зв’язку, рекомендують зберегти необхідні адреси або зробити скріншоти.

Агентство Телевидения Новости