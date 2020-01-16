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Для роботодавців збільшився розмір трудових штрафів – перелік

Для роботодавців збільшився розмір трудових штрафів – перелік

За порушення термінів виплати зарплати та інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш ніж на один місяць або виплата їх не в повному обсязі роботодавець заплатить 14 169 грн

У зв'язку зі збільшенням з 1 січня 2020 року мінімальної заробітної плати (4723 грн) виросли штрафні санкції для роботодавців за порушення законодавства про працю. Про це пише "Вісник" ДФС із посиланням на управління Держпраці в Чернівецькій області.

Зокрема, за допуск до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час при фактичній повній зайнятості, виплату заробітної плати без нарахування і сплати єдиного соцвнеску і податків накладається штраф розміром 141 690 грн.

За порушення термінів виплати зарплати та інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш ніж на один місяць або виплата їх не в повному обсязі – 14 169 грн.

За недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – 47 230 грн.

За недотримання встановлених законом гарантій і пільг мобілізованим працівникам – 47 230 грн.

За недопуск до проведення перевірки з питань дотримання законодавства про працю, перешкода в його проведенні – 14 169 грн.

За перешкоджання при проведенні перевірки з питань виявлення порушень у частині законодавства про працю – 472 300 грн.

За порушення інших вимог трудового законодавства – 4723 грн.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року мінімальна заробітна плата підвищилася на 13,2% – до 4723 грн. Також збільшився прожитковий мінімум.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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