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Для того, чтобы закрыть небо в Украине, необходимы 180 истребителей на $29,25 млрд

Для того, чтобы закрыть небо в Украине, необходимы 180 истребителей на $29,25 млрд

Для того, чтобы закрыть небо в Украине, необходимы 180 истребителей на $29,25 млрд, - Defence Express (https://defence-ua.com/army_and_war/skilki_koshtuje_zakriti_nebo_nad_ukrajinoju_pro_potrebu_u_pjati_aviatsijnih_brigadah_f_16_povitrjanih_sil-10468.html)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что для надежной защиты украинского неба, помимо средств ПВО, необходимо «по меньшей мере 5 бригад, в каждой три эскадрильи». Одна эскадрилья – 12 машин, а значит истребителей не должно быть менее 180 штук.

Если считать у F-16 в современной версии Block 70/72, то один такой самолет с соответствующим комплектом вооружения стоит сейчас $162,5 млн долларов, на примере контракта с Болгарией. То есть 180 машин потянут на $29,25 млрд

Можно приобрести FA-50 за $63,8 млн и тогда сумма значительно уменьшится.

Отметим, в соответствии с данными Military Balance за 2021 год в Великобритании насчитывался 161 истребитель (23 F-35B и 138 Eurofighter), в Германии - 226 боевых самолетов (138 Eurofighter, 88 Tornado) во Франции - 250 истребителей. Rafale, включая корабельные).

Джерело: https://t.me/u_now/84256

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