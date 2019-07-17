Для військових зустріч з людьми на параді – це найвища честь, — Забродський

Командувач десантно-штурмових військ ЗСУ Михайло Забродський розповів, чому парад на День Незалежності важливий для військослужбовців та цивільних

Про це під час телемарафону "Стоп реванш" телеканалів Еспресо, Прямого та 5 каналу заявив Забродський.

"(Парад для військового, - ред.,) найвища честь, за винятком, державних нагород, - заявив Забродський.

Крім того, за словами командувача, це можливість показати розвиток збройних сил українцям та дати змогу їм наживо торкнутися до армії.

"На парадах новим військовим частинам і новоствореним, які вже є, верховний головнокомандувач вручав бойові прапори. Це теж був показник розвитку. У тому числі і збройних сил. На парадах, коли підрозділи, які були залучені, стояли у вихідному положенні, від бажаючих підійти, сказати дякую, сфотографуватись з військовослужбовцями – не можна було відбитися", - додав він.

Забродський наголосив, що військовий парад важливий і для армії, і для громадян. Адже, "для цивільних людей – це нагода побачити свої збройні сили і не тільки збройні сили, наближено. Не на екрані телевізора, не прочитати, не почути від когось".

Подивитися на хлопців та дівчат, на зразки техніки, яка модернізувалась та оновлювалась, додав він.

• Нагадаємо, 9 липня Зеленський заявив про новий формат святкування Дня Незалежності - без військового параду.

• Ветерани війни на Донбасі закликали організувати власний парад до Дня Незалежності.

• На сайті Зеленського з'явилася петиція із вимогою провести парад до Дня Незалежності.

• Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що необхідно провести військовий парад.

• У мережі відреагували на ідею параду ветеранів до Дня Незалежності.

Источник: espreso.tv

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