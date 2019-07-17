Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:25
Просмотров: 48

Для військових зустріч з людьми на параді – це найвища честь, — Забродський

Для військових зустріч з людьми на параді – це найвища честь, — Забродський

Командувач десантно-штурмових військ ЗСУ Михайло Забродський розповів, чому парад на День Незалежності важливий для військослужбовців та цивільних

Про це під час телемарафону "Стоп реванш" телеканалів Еспресо, Прямого та 5 каналу заявив Забродський.

"(Парад для військового, - ред.,) найвища честь, за винятком, державних нагород, - заявив Забродський.

Крім того, за словами командувача, це можливість показати розвиток збройних сил українцям та дати змогу їм наживо торкнутися до армії.

"На парадах новим військовим частинам і новоствореним, які вже є, верховний головнокомандувач вручав бойові прапори. Це теж був показник розвитку. У тому числі і збройних сил. На парадах, коли підрозділи, які були залучені, стояли у вихідному положенні, від бажаючих підійти, сказати дякую, сфотографуватись з військовослужбовцями – не можна було відбитися", - додав він.

Забродський наголосив, що військовий парад важливий і для армії, і для громадян. Адже, "для цивільних людей – це нагода побачити свої збройні сили і не тільки збройні сили, наближено. Не на екрані телевізора, не прочитати, не почути від когось".

Подивитися на хлопців та дівчат, на зразки техніки, яка модернізувалась та оновлювалась, додав він.

• Нагадаємо, 9 липня Зеленський заявив про новий формат святкування Дня Незалежності - без військового параду.

• Ветерани війни на Донбасі закликали організувати власний парад до Дня Незалежності.

• На сайті Зеленського з'явилася петиція із вимогою провести парад до Дня Незалежності.

• Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що необхідно провести військовий парад.

• У мережі відреагували на ідею параду ветеранів до Дня Незалежності.

Источник: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

День Миротворца: в каких миссиях участвует Украина
16.07.2019 11:11    122
Заклади екстреної медичної допомоги готуються до переходу на нову модель фінансування з 2020 року
16.07.2019 10:33    125
"Нафтогаз" оприлюднив нову ціну для населення: буде дешевше
16.07.2019 10:10    220
8 іноземців та один українець «штурмували» кордон і в пунктах пропуску і поза ними
16.07.2019 09:59    136
У КПІ відбувся перший випуск за магістерською програмою з підготовки фахівців оборонної промисловості
16.07.2019 09:49    82
Мінекономрозвитку та Нацкомісія з цінних паперів домовились реформувати систему товарних бірж за кращими світовими стандартами
16.07.2019 09:39    87
НКРЭКУ разблокировала выплаты производителям “зеленой” энергии
16.07.2019 09:29    87
Україна купуватиме в США зброю яку використовує американська армія
16.07.2019 09:16    99
Правительство выплатит до 300 тысяч гривен за разрушенное оккупантами на Донбассе жилье: как получить средства
16.07.2019 08:48    91
Суд над Вышинским: Кремль готовит новые провокации
16.07.2019 08:29    158
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 