Для встановлення справедливих тарифів на тепло Мін’юст готовий розробити відповідне рішення уряду

Міністр юстиції Павло Петренко в ході засідання Уряду заявив про готовність напрацювати та внести на розгляд Кабінету Міністрів низку рішень, які забезпечать встановлення справедливих і економічно обґрунтованих тарифів на тепло, та закликав усіх керівників міністерств невідкладно долучитися до цієї роботи.

Він зауважив, що питання несправедливості тарифів на тепло є одним з тих, які найчастіше задають громадяни на прийомах та зустрічах в регіонах.

«Українці приходять до наших юристів системи безоплатної правової допомоги і питають, чому вони повинні платити за повітря. Люди, які живуть взимку в холодних квартирах, мають платити за покриття витрат на доставку тепла і прогрів повітря. Міністерство юстиції йде в суди і місяцями судиться, щоб довести місцевим постачальникам, що вони займаються накручуванням оплати і примушують громадян платити за те, що вони не споживали», - наголосив очільник Мін’юсту.

За його словами, Закон України «Про ціни й ціноутворення» і Конституція України передбачають захист прав споживача. Громадяни мають право платити лише за те, що вони придбали чи спожили. І завдання Уряду – вирішити проблему несправедливого нарахування тарифів за комунальні послуги.

«Це наш обов’язок як Уряду. Економічно обґрунтований тариф, який визначений незалежним регулятором, становить 1300 гривень за 1 гігакалорію. Люди не мають платити по дві й більше тисяч гривень. Це фактично великий обман місцевими постачальниками мільйонів українців. Ми йшли до цього рішення півроку. Зараз Міністерство юстиції готове підготувати та внести на розгляд відповідне рішення Уряду в рамках виконання наших обов’язків щодо захисту прав споживачів комунальних послуг», - резюмував Павло Петренко.

Павло Петренко підкреслив, що Прем’єр-міністр Володимир Гройсман дав доручення привести до економічно обґрунтованої тарифну політику. Однак місцева влада самостійно навряд чи думатиме про те, яким чином забезпечити якісну послугу та справедливу ціну, адже їй це не вигідно.

Источник: minjust.gov.ua

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