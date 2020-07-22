Для вступників на магістратуру проведуть спеціально організовану третю сесію ЄВІ з іноземної мови, вона відбудеться 31 жовтня

Для вступників у магістратуру, які не змогли з тих чи інших причин скласти чи бажають перескласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови, 31 жовтня проведуть спеціальну третю сесію. Відповідний наказ МОН опублікований сьогодні, 21 липня 2020 року.

Як і минулого року, результати третьої сесії ЄВІ можна буде використати для вступу лише на контракт. Третя сесія – платна, вартість окремо визначатиме Український центр оцінювання якості освіти.

Реєстрація на третю сесію триватиме з 14 до 25 вересня, а сам іспит відбудеться 31 жовтня. Пункти проведення ЄВІ створять у 9 містах – Вінниці, Дніпрі, Івано-Франківську, Києві, Львові, Слов’янську, Одесі, Херсоні, Харкові.

Реєстрація на третю сесію ЄВІ відбуватиметься за таким самим алгоритмом, що і на основну сесію. Важливо, що перед цим вступникам обов’язково необхідно уточнити, чи передбачені Правилами прийому обраного ЗВО додаткові строки прийому заяв, конкурсного відбору та зарахування в магістратуру.

Нагадуємо, що 87,1 тис вступників складали основну сесію ЄВІ з іноземної мови 1 липня 2020 року.

Источник: mon.gov.ua

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