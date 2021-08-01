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Для українських туристів відкрились ще 14 країн Європейського Союзу

Для українських туристів відкрились ще 14 країн Європейського Союзу

Чотирнадцять країн Європейського Союзу дозволили в’їзд для українських туристів в рамках ослаблення обмежень, введених раніше для протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.

“Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу з ЄС. Свобода подорожей українців – серед пріоритетів МЗС”, – сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Зовнішньополітичне відомство нагадало, що нещодавно Рада ЄС включила Україну в рекомендований перелік третіх країн, для громадян яких пропонується скасувати тимчасові обмеження на необов’язкові поїздки в Європейський Союз.

“Згідно з рекомендацією Ради ЄС, одна за одною європейські країни почали відкриватися для всіх типів подорожей українців. Менш ніж за два тижні до переліку додалися Данія, Німеччина, Бельгія, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Словаччина, Словенія, Нідерланди, Франція, Швеція, Іспанія, Португалія. У більшість країн для в’їзду необхідні свідчення про повну вакцинацію або свіжий негативний тест”, – вказали в МЗС України.

У міністерстві звернули увагу на те, що конкретні умови в’їзду в кожну окрему країну можуть відрізнятися.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

Новости портала «Весь Харьков»

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