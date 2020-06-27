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Дмитро Кулеба: жодне положення російського законодавства не може завадити деокупації Криму

Дмитро Кулеба: жодне положення російського законодавства не може завадити деокупації Криму

26 червня Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом із національним лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим та Головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим урочисто підняли на щоглі Міністерства закордонних справ України кримськотатарський прапор.

“Нині багато хто переймається змінами до російської конституції, які, мовляв, мають зафіксувати “непорушність кордонів Росії”. Сьогодні я хочу твердо заявити: жодне положення російського законодавства - зафіксоване у законі, указі президента чи конституції цієї країни - не зможе завадити деокупації Криму. Крим був, є, і буде українським”, - заявив глава МЗС України, виступаючи на урочистій церемонії.

Дмитро Кулеба зауважив, що у День кримськотатарського прапору, він замайорів не лише на Міністерстві у Києві, а й у всіх закордонних дипломатичних установах, всюди, де Україна присутня у світі.

Міністр особливо наголосив, що захист прав кримських татар, які залишилися в незаконно окупованому Криму, і деокупація Криму завжди будуть його пріоритетом на посаді.

“Ми не зупинимося до тих пір, поки цей прапор, який ми сьогодні піднімаємо разом із українським прапором, не замайорить в усіх містах та населених пунктах Автономної Республіки Крим та місті Севастополь. Я це зараз говорю не як дипломатичний романтик, а як суворий дипломатичний прагматик”, - наголосив він.

Біля будівлі МЗС на церемонію зібралися також активісти та відомі діячі, серед яких колишній політв’язень Володимир Балух, журналіст Айдер Муждабаєв, заступник Голови Меджлісу Ільмі Умеров.

Виступаючи перед присутніми, Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що кримські татари, Крим, Україна - це єдиний асоціативний ряд, жодна частина якого не існує окремо, і висловив впевненість у невідворотності деокупації півострова.

Довідково

Вперше День кримськотатарського прапору відзначався у Криму рівно 10 років тому. Дата свята - 26 червня - збігається із датою проведення Другого Курултаю кримськотатарського народу у 1991 році, на якому, зокрема, були визначені прапор та гімн кримських татар.

Источник: kmu.gov.ua

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