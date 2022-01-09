Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Ентоні Блінкеном: США готові і надалі конкретними діями зміцнювати безпеку України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Ентоні Блінкен поінформував Дмитра Кулебу про підсумки зустрічі міністрів закордонних справ НАТО 7 січня та повідомив, що серед членів Альянсу панує позиція солідарності з Україною.

Керівники зовнішньополітичних відомств детально узгодили позиції України та США напередодні раундів дипломатичних контактів із Російською Федерацією наступного тижня.

Сторони обговорили шляхи протидії безпековим загрозам російського геополітичного проекту Північний потік - 2, а також втілення комплексного пакету стримування РФ від нової хвилі війни в Європі, ключовими елементами якого є жорсткі економічні санкції та допомога Збройним Силам України.

Держсекретар підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України, готовність Сполучених Штатів і надалі конкретними діями зміцнювати безпеку нашої держави.

Співрозмовники наголосили на незмінній відданості дипломатичному принципу «Жодних рішень щодо України без України».

Дмитро Кулеба висловив вдячність США за підтримку України та українського народу в протистоянні російській агресії.

Міністр наголосив, що Україна віддана політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту і не планує жодних наступальних операцій. Державний секретар привітав виваженість України і наголосив, що США докладають максимум дипломатичних зусиль, аби запобігти розширенню агресії Російської Федерації проти України та новій хвилі війни в Європі.

Глави української та американської дипломатій обговорили динаміку дипломатичних зусиль у рамках Мінського процесу та Нормандського формату, приділили окрему увагу низці питань двостороннього порядку денного.

Источник: kmu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»