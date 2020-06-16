Дмитро Кулеба: Зміни в МЗС за 100 днів вже зробили дипломатичну систему ефективнішою

У понеділок, 15 червня, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів публічну онлайн-презентацію внутрішніх змін в МЗС за 100 днів його перебування на посаді.

“За перші 100 днів ми впровадили всередині МЗС низку принципових змін і вже зробили дипломатичну систему ефективнішою. І не збираємося зупинятися. До кінця 2020 року ми повністю завершимо ключові трансформації. Кінцева мета - сучасна дипломатична служба, здатна вирішувати задачі будь-якої складності і досягати результатів для громадян, бізнесу та країни”, - заявив Дмитро Кулеба.

Глава МЗС виділив такі ключові зміни за 100 днів:

● Перезапуск Ради експортерів та інвесторів: МЗС допомагає українському бізнесу, працює на глибоку інтеграцію українського виробника товарів та послуг у світові «ланцюги постачання»;

● Цифровізація консульської служби: МЗС впровадило низку зручних, доступних, сучасних послуг за кордоном;

● Дерегуляція та економія витрат: МЗС оптимізувало та цифровізувало процеси у системі дипломатичної служби;

● Дипломатія рівних можливостей жінок та чоловіків, безбар’єрність: МЗС долає дискримінацію;

● Нова кадрова політика: МЗС зміцнило роль деск-офісера, розпочало впровадження оцінки кадрів за методом 360, планування ротації на 2 роки, більшу прозорість;

● Нова логіка фінансування роботи дипломатів за кордоном та в Міністерстві: МЗС ефективно використовує ресурси для якісного надання послуг й належної мотивації кадрів.

Дмитро Кулеба зауважив, що в основу усіх змін покладені три ключові принципи: людиноцентричність, ефективність, результативність.

“Людиноцентричність. У фокусі уваги МЗС - громадянин, його безпека, добробут, права і свободи. Політику Міністерства формують люди, для людей, в інтересах людей. Ефективність. Трансформація внутрішніх процесів, планування, вимірюваність очікувань і результатів. Результативність. Процеси важливі, але ми працюємо на результат”, — пояснив він.

Глава МЗС наголосив, що одна з найважливіших трансформацій - перезавантаження економічного напряму зовнішньої політики України. МЗС перезавантажило Раду експортерів та інвесторів. Склад Ради оновився на понад 80%, до неї увійшли понад 130 компаній малого, середнього та великого бізнесу.

МЗС створює можливості для українських компаній на зовнішніх ринках, допомагає бізнесу у пошуку партнерів та проводить перевірку контрагентів.

Міністерство встановило взаємодію з бізнес-омбудсменом задля допомоги та сприяння членам РЕІ, запровадило практику консультацій з бізнесом щодо пріоритетних ринків для експорту у плануванні дипломатичних контактів: розмов, візитів, конференцій.

Дмитро Кулеба також перелічив введені цифрові послуги для громадян за кордоном:

В 25 дипломатичних установах за кордоном впроваджена електронна черга;

В МЗС встановлено обладнання для взаємодії «е-Консула» і е-реєстру «Трембіта» з інформаційними системами і реєстрами інших міністерств;

В 5 дипломатичних установах за кордоном розпочали тестування нових модулів системи «е-Консул»: «е-Довідки», «е-ПМП», «е-Громадянство»;

Модуль «е-Довідки» дозволить оформити довідку про несудимість та підтвердження посвідчення водія за кілька хвилин (раніше - кілька місяців);

За сприяння Мінцифри почали роботу з Мін’юстом і Державною податковою службою задля запуску модулів «е-Нотаріат», «е-Легалізація», «е-Апостиль».

Насамкінець, глава МЗС окреслив пріоритети МЗС на 2020 рік: запуск нових інструментів сприяння бізнесу, запуск програми навчання бізнес-дипломатії, завершення ключових трансформацій у кадровій та фінансовій політиці МЗС, перехід від генерування вказівок та звітів до гнучких та мобільних «команд розробки та реалізації політик».

Источник: kmu.gov.ua

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