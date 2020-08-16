Дмитро Сенниченко: Ефективною та якісною роботою ми повертаємо довіру до державних інституцій

13 серпня 2020 року під головуванням Голови Фонду державного майна України Дмитра Сенниченка відбулась розширена нарада з керівниками регіональних відділень.

Темою зустрічі стало налагодження якісної співпраці між центральним апаратом Фонду та філіями для ефективного виконання поставлених завдань в напрямах приватизації, оренди, корпоративного управління та оцінки державного майна.

За словами Дмитра Сенниченка, головною місією Фонду державного майна, який реалізує державну політику, є повернення довіри людей через створення зрозумілих і логічних інструментів.

«Ми проводимо прозору і справедливу приватизацію, створюємо логічні процеси оренди та оцінки. Таким чином ми своєю ефективною роботою повертаємо довіру до державних інституцій та залучаємо інвестиції в економіку України. Нам важливо бути клієнтоорієнтованими. Наш клієнт – громадяни, тому що кожен українець – інвестор», – заявив Дмитро Сенниченко.

Заступник Голови Фонду Костянтин Кошеленко під час наради зазначив про важливість злагодженої співпраці центрального апарату та регіональних відділень, особливо в напрямку комунікації з місцевими органами державної влади та основними стейкхолдерами для залучення інвестицій.

«Важлива складова діяльності регіональних відділень, як амбасадорів Фонду на місцях – це робота з основними стейкхолдерами: з підприємцями, асоціаціями, бізнесом, місцевою владою – задля того, щоб залучити якомога більше потенційних інвесторів до прозорих приватизаційних аукціонів та отримати результат у вигляді залучення інвестицій», – пояснив Костянтин Кошеленко.

У своєму виступі заступниця Голови Фонду Юлія Бєлова розповіла про структурну реформу, робота над якою ведеться центральним апаратом Фонду та має бути впроваджена на місцях регіональними відділеннями.

«Реформа структури апарату – це можливість підвищити продуктивність роботи та прийняти зважені кадрові рішення. Очікуємо, що до 1 вересня цей процес буде завершено і регіональні відділення таким чином посилять власну інституційну спроможність», – зазначила Юлія Бєлова.

Заступник Голови Фонду державного майна Тарас Єлейко, який відповідає за напрям приватизації, розповів про розроблений Фондом збірник інструкцій та нормативно-правових документів, які регламентують процес підготовки об’єктів до приватизації.

«Випущено збірник інструкцій з підготовки об’єктів до приватизації. Ці інструкції максимально чіткі та детальні. Таким чином усі регіональні відділення матимуть однакові шаблони усіх документів та застосовуватимуть єдині підходи у своїй роботі. Не буде такого, що директор підприємства або чиновник знатимуть більше про об’єкти приватизації ніж потенційні інвестори. Все, що знаємо ми – повинно бути розкрито, і Фонд буде уважно за цим слідкувати», – наголосив Тарас Єлейко.

Источник: spfu.gov.ua

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