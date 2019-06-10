Дніпровські десантники показали високий рівень навченості під час чергового етапу багатонаціонального навчання «SABER GUARDIAN-2019»

На міжнародному полігоні поблизу села Чинку (Румунія) триває підготовка підрозділів до активної фази навчань. Упродовж кількох днів зведена ротна тактична група 25-ої окремої повітрянодесантної бригади ДШВ ЗС України продовжує тренуватися у злагодженні під час оборонних та наступальних дій.

За командою керівника навчань, підрозділ OPFOR приступив до наступальних дій. Спочатку відбувся умовний артилерійський обстріл по оборонним позиціям десанту для максимального ураження військової техніки та живої сили, щоб забезпечити приховане висування своїх військ. Після чого противник перейшов у наступ.

Використавши добре підготовлені позиції й маневреність підрозділу, українські десантники не зазнали втрат особового складу й військової техніки від дій ворожої артилерії. Вогнем зі стрілецької зброї, бойових машин та, використовуючи бронегрупу, вони скували атаку умовного противника, створивши сприятливі умови для відходу на запасні позиції у встановлений термін.

Під час тактичних дій воїни-десантники вміло застосовували бойову техніку, адже мають за своїми плечима чималий досвід ведення бойових дій на Сході України. Причому техніка не перебувала на ротному опорному пункті, а мала свої райони дислокації, з яких за вказівкою командира висувалася на загрозливий напрямок, здійснюючи вогневе ураження противника і швидко відходячи.

Щодо цього маневру й застосування бойових машин піхоти БМП-2 умовний противник не знайшов протидії. Це дало змогу з дальніх відстаней уражати його вогнем, не зазнаючи втрат у лавах десантників.

Наступним етапом тренування стало відпрацювання елементів контратаки з висуванням із глибини оборони батальйону.

Головним завданням цього навчального дня для зведеного підрозділу Десантно-штурмових військ було розташування на місцевості, заняття вихідного району для наступу, висування, розгортання у передбойові й бойовий порядки, зміна напрямку наступу та атака умовного противника.

— Особовий склад на цьому етапі навчань показав високий рівень навченості. Швидко реагував на дії противника, маневрував і загалом діяв без шаблону. І, попри незнайому гірську місцевість, завдавав втрат противнику. Ці втрати фіксували за допомогою системи «MILES». Важливо зауважити, що рівень підготовки залучених військовослужбовців отримав високу оцінку й схвальні відгуки від організаторів багатонаціональних навчань «SABER GUARDIAN- 2019», — наголосив командир зведеної ротної тактичної групи 25-ої окремої повітрянодесантної бригади ДШВ ЗС України майор Сергій Смоляк.

Прес-служба 25-ої окремої повітрянодесантної бригади Десантно-штурмових ЗС України

Источник: mil.gov.ua

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